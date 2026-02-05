زوجة تتخلص من شريك حياتها بمساعدة أشقائه في أسيوط والمحكمة تعاقبهم

قررت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الخميس، إحالة أوراق ربة منزل وشقيق زوجها إلى فضيلة المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في الحكم بإعدامهما، بعد اتهامهما بقتل زوج المتهمة الأولى على خلفية نزاع عائلي حول الميراث، وذلك في نطاق مركز البداري. وحددت المحكمة جلسة الرابع من دور شهر مايو المقبل للنطق بالحكم.

انعقدت الجلسة برئاسة المستشار سامح سعد طه، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد سيد حسين وأحمد محمد غلاب، نائبي رئيس المحكمة، وبأمانة سر خميس محمود ومحمد العربي.

وتعود وقائع القضية رقم 16141 لسنة 2024 جنايات البداري إلى بلاغ تلقاه مركز شرطة البداري يُفيد بوفاة «محمد. ا. م» صعقًا بالكهرباء أثناء الاستحمام داخل منزله، حيث جرى دفن الجثمان بناءً على هذا الافتراض، وبعد مرور 289 يومًا على الدفن، ورد بلاغ جديد يُشير إلى وجود شبهة جنائية خلف ملابسات الوفاة.

وكشفت تحريات الرائد مروان محمد جمال، رئيس وحدة مباحث مركز البداري، أن المعلومات الأولية رجّحت الوفاة نتيجة صعق كهربائي، إلا أن التحريات الموسعة أثبتت تورط كل من «عمر. ا. ش» شقيق المجني عليه، و«نورا. ع. ع» زوجته، في ارتكاب الجريمة، بمشاركة «أبوبكر» شقيقهما الذي تُوفي خلال التحقيقات.

وأوضحت التحريات أن المتهم المتوفى حصل على أقراص منومة وسلّمها للمتهمة الثانية التي قامت بدسّها في طعام زوجها، وما إن فقد وعيه حتى أقدم المتهمون على كتم أنفاسه حتى تأكدوا من وفاته، ثم جردوه من ملابسه ووضعوا جثمانه داخل «بانيو» الحمام، وأبلغوا الجيران بادعاء وفاته صعقًا نتيجة عطل في سخان المياه.

كما بيّنت التحريات أن خلافات شديدة نشبت بين المجني عليه وأشقائه وزوجته بسبب إصراره على منح عمه نصف أسهم شركة أعلاف ورثوها عن والدهم، وهو ما رفضه المتهمون.

وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها، حيث أمر المحامي العام لنيابات جنوب أسيوط الكلية بإحالة «عمر. ا. ش» و«نورا. ع. ع» إلى محكمة الجنايات، بتهمة قتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بعد تخطيط مسبق للتخلص منه على خلفية النزاع على الميراث.

وأكدت النيابة في قرار الإحالة أن المتهمين وضعوا خطة محكمة، بدءًا من دسّ المادة المخدرة في طعام المجني عليه، ثم دخول المتهمين إلى غرفة نومه أثناء نومه وكتم أنفاسه باستخدام قطعة قماش «ملفحة» حتى فارق الحياة. كما نقلوا الجثمان إلى الطابق العلوي وجرّدوه من ملابسه ووضعوه داخل دورة المياه، وأوهموا الجيران بأن الوفاة ناجمة عن صعق كهربائي، في محاولة لطمس معالم الجريمة.