أكسيوس: روسيا وأمريكا يقتربان من اتفاق جديد بشأن "نيو ستارت"

وكالات

نقل موقع أكسيوس عن ثلاثة مصادر مطلعة، أن الولايات المتحدة وروسيا تقتربان من التوصل إلى اتفاق لمواصلة الالتزام بمعاهدة الحد من التسلح " نيو ستارت"، حيث جرت خلال الـ24 ساعة الماضية محادثات في أبوظبي.

وأكد المصدران، أن مسودة الخطة الجديدة لا تزال بحاجة إلى موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وشدد مسؤول أمريكي، على أهمية المعاهدة مع موسكو، قائلاً:"اتفقنا مع روسيا على العمل بحسن نية وبدء مناقشة حول سبل تحديثه".

وأشار مصدر آخر إن الآثار العملية تتمثل في أن كلا الجانبين سيوافقان على الالتزام بشروط الصفقة لمدة ستة أشهر على الأقل، وخلال هذه الفترة ستجرى مفاوضات بشأن صفقة جديدة محتملة.

وفي وقت سابق، اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تمديد قصير الأجل لمعاهدة نيو ستارت، ولكن وزارة الخارجية الروسية اتهمت أمريكا بأنها تجاهلت المقترح الروسي.