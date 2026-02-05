إعلان

أمينة أردوغان من القاهرة: نسعى لتعزيز جسور النوايا الحسنة مع مصر

كتب : مصراوي

05:35 م 05/02/2026

انتصار السيسي وقرينة أردوغان

مصراوي

قالت أمينة أردوغان، زوجة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن زيارتها إلى مصر تهدف إلى الإسهام في بناء مستقبل مشترك بين البلدين، من خلال تعزيز جسور النوايا الحسنة والتقارب بين الشعبين.

وأضافت أمينة أردوغان، في تدوينة نشرتها على حسابها الرسمي بموقع "إكس": "آمل أن تسهم زيارتنا في بناء مستقبل مشترك من خلال تعزيز جسور النوايا الحسنة بين بلدينا".

ونشرت زوجة الرئيس التركي مقطع فيديو يوثق مشاهد من رحلتها في مصر، ظهر فيه عدد من المعالم المصرية من بينها الأهرامات والمتحف المصري الكبير، إلى جانب لقطات جمعتها بالسيدة انتصار السيسي، في إطار الزيارة الرسمية.

