ارتفاع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 4 بنوك خلال تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

11:19 ص 05/02/2026

سعر الريال السعودي

ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 4 بنوك، خلال تعاملات اليوم الخميس 5-2-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم:

البنك الأهلي المصري: 12.45 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و12.53 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

بنك مصر: 12.47 جنيه للشراء، و12.54 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 12.48 جنيه للشراء، بزيادة قرشين، و12.55 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

بنك الإسكندرية: 12.51 جنيه للشراء، و12.55 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 12.49 جنيه للشراء، و12.54 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

