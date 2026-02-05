بعد رقصها مع العوضي.. 20 صورة بإطلالات أنيقة لـ رحمة محسن

قبل إقامته اليوم.. تعديل جديد في أسعار تذاكر حفل أحمد سعد

تصدر اسم الفنانة رحمة محسن تريند محرك البحث "جوجل"، وذلك بعد أن كشفت الصفحة الرسمية لقناة "CBC" عن البوستر الفردي لمسلسلها الجديد "علي كلاي"، المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

كما تصدر اسم الفنان أحمد العوضي ورحمة محسن تريند "جوجل"، عقب ظهورهما في كواليس الأغنية الشعبية الخاصة بالعمل.

ونشر أحمد العوضي مقطع فيديو من كواليس الأغنية عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلق قائلا: "الأغنية اللي هتدغدغ الدنيا في رمضان إن شاء الله، علي كلاي ورحومة وشوية حظ".

مسلسل "علي كلاي" بطولة أحمد العوضي، درة، بيومي فؤاد، يارا السكري، محمود البزاوي، انتصار، ريم سامي، محمد ثروت، وعدد من الفنانين، وهو من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام.