تراجع في 3 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات الخميس

كتب : آية محمد

09:53 ص 05/02/2026

صعود الجنيه مقابل الدولار

كتبت- آية محمد:

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 3 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش و7 قروش، ببداية تعاملات اليوم الخميس 5-2-2026، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 46.89 جنيه للشراء، و46.99 جنيه للبيع.

بنك مصر: 46.89 جنيه للشراء، و46.99 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 46.89 جنيه للشراء، و46.99 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 46.85 جنيه للشراء، و46.95 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك البركة: 46.85 جنيه للشراء و46.95 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 46.88 جنيه للشراء، و46.98 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 46.85 جنيه للشراء، و46.95 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 46.89 جنيه للشراء، و46.99 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 46.87 جنيه للشراء، و46.97 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 46.91 جنيه للشراء، و47.01 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

