4 مباريات في 9 أيام.. اتحاد الكرة و"كاف" يربكان حسابات الزمالك

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، 4 مواجهات حاسمة خلال 9 أيام في شهر نوفمبر الحالي، مما قد يضع الأبيض في أزمة بسبب ضغط المباريات.

اتحاد الكرة يفاجئ الزمالك.. و"كاف" يعدل الموعد

قررت لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم، إقامة مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في دور الـ16 من كأس مصر، في الثانية والنصف عصر يوم الثلاثاء 17 فبراير الحالي، على ملعب استاد القاهرة الدولي.

وكان هذا الموعد يعني أن الزمالك سيخوض مباراة كايزر تشيفز في الجولة السادسة من مجموعات كأس الكونفدرالية الأفريقية، وبعد يومين يخوض لقاء الكأس، لكن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، أخطر الزمالك بإقامة مباراة كايزر تشيفز، يوم السبت 14 فبراير وليس يوم 15.

ويواجه الزمالك سموحة في الدوري المصري، يوم 12 فبراير الحالي، وبعد يومين يستضيف كايزر تشيفز، يوم 14 من الشهر نفسه.

وفي يوم 17 فبراير يواجه الزمالك سيراميكا كليوباترا، في دور الـ16 من كأس مصر، قبل أن يلتقي بحرس الحدود في الدوري المصري يوم 20 فبراير.

