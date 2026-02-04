بنك مصر يقرض "مراكز" 3 مليارات جنيه لتمويل توسعاتها

وقع بنك مصر على عقد قرض متوسط الأجل لصالح شركة "مراكز" بقيمة تصل إلى 3 مليارات جنيه دعمًا للأعمال وتعظيم الكفاءة التشغيلية للمجموعة.

وقد قام هشام عكاشة الرئيس التنفيذي لبنك مصر بتوقيع العقد مع مع أحمد داشا بدراوي نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة "مراكز" بحضور عمرو دمرداش رئيس قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة ببنك مصر وأسامة عزو رئيس القطاع المالي لشركة مراكز، ونخبة متميزة من قيادات البنك والشركة.

تمت الصفقة تحت إشراف مكتب بيكر أند ماكنزي، أحد أبرز مكاتب المحاماة الدولية، هذا ويعتمد سداد التمويل الممنوح من بنك مصر على التدفقات النقدية المستقرة الناتجة عن متحصلات عقود إيجار الوحدات التجارية داخل مشروع مول العرب، والذي يُعد من أكبر وأهم المراكز التجارية في مصر.

يقع المشروع على مساحة 148 فدانًا بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، ويضم 420 وحدة تجارية بإجمالي مساحة قابلة للتأجير تُقدّر بنحو 142 ألف متر مربع.

وقال هشام عكاشة الرئيس التنفيذي لبنك مصر إن البنك يولي اهتمامًا بالغًا بدعم شركات التنمية العقارية، ويحرص على مساندة المطورين العقاريين بما يسهم في تنشيط السوق العقاري المصري وتعزيز جاذبيته للاستثمار، وذلك تماشيًا مع خطة الدولة للتنمية العمرانية الشاملة في إطار رؤية مصر 2030.

وأكد أن القطاع العقاري يُعد أحد الركائز الأساسية المؤثرة في الاقتصاد المصري، لما له من ارتباط وثيق بعدد كبير من الصناعات والأنشطة الوسيطة، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على خلق فرص عمل متنوعة ودعم معدلات النمو الاقتصادي.

وأضاف عكاشة أن بنك مصر يحرص على تقديم حلول تمويلية مبتكرة ومتنوعة، تتوافق مع أفضل الممارسات المصرفية، وبما يدعم أهداف التنمية المستدامة للدولة المصرية، ويعزز من قدرة الشركات على التوسع والنمو وتحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد.

وقال أحمد داشا بدراوي إن هذا التمويل يعكس ثقة البنوك والمؤسسات المالية في قوة محفظة الشركة ومشروعاتها المتميزة، ويؤكد التزامنا المستمر بتطوير أعمالنا وتقديم أفضل التجارب والخدمات لعملائنا وشركائنا، بما يعزز مكانة مراكز كشركة رائدة في قطاع التطوير العقاري متعدد الاستخدامات في مصر.