ارتفع رصيد الذهب باحتياطي النقد الأجنبي لمصر بنحو 2.56 مليار دولار خلال شهر يناير مقارنة بديسمبر الماضي مسجلا رقما قياسيا جديدا.

وقفز إجمالي رصيد الذهب إلى نحو 20.73 مليار دولار بنهاية يناير 2026، وفق بيانات البنك المركزي المصري.

في المقابل عاد رصيد الأموال السائلة باحتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى الهبوط بنحو 1.53 مليار دولار إلى نحو 31.7 مليار دولار.

وزادت حقوق السحب الخاصة "SDRs” بنحو 107 ملايين دولار إلى نحو 163 مليون دولار بنهاية يناير الماضي.

‏وارتفع صافي احتياطيات النقد الأجنبي بنحو 1.14 مليار دولار في يناير إلى 52.594 مليار دولار مسجلا مستوى قياسي جديد.

منذ صفقة رأس للحكمة في فبراير 2024 ارتفع إجمالي رصيد احتياطي النقد الأجنبي لمصر بنحو 17.3 مليار دولار خلال 23 شهرا.