إعلان

رصيد الذهب باحتياطي النقد الأجنبي لمصر يرتفع 2.56 مليار دولار خلال يناير

كتب : منال المصري

04:04 م 05/02/2026

الذهب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفع رصيد الذهب باحتياطي النقد الأجنبي لمصر بنحو 2.56 مليار دولار خلال شهر يناير مقارنة بديسمبر الماضي مسجلا رقما قياسيا جديدا.

وقفز إجمالي رصيد الذهب إلى نحو 20.73 مليار دولار بنهاية يناير 2026، وفق بيانات البنك المركزي المصري.

في المقابل عاد رصيد الأموال السائلة باحتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى الهبوط بنحو 1.53 مليار دولار إلى نحو 31.7 مليار دولار.

وزادت حقوق السحب الخاصة "SDRs” بنحو 107 ملايين دولار إلى نحو 163 مليون دولار بنهاية يناير الماضي.

‏وارتفع صافي احتياطيات النقد الأجنبي بنحو 1.14 مليار دولار في يناير إلى 52.594 مليار دولار مسجلا مستوى قياسي جديد.

منذ صفقة رأس للحكمة في فبراير 2024 ارتفع إجمالي رصيد احتياطي النقد الأجنبي لمصر بنحو 17.3 مليار دولار خلال 23 شهرا.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

رصيد الذهب احتياطي النقد الأجنبي البنك المركزي المصري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

لاعبة سيدات الأهلي تتعرض لحادث مروع على الدائري (صورة)
مصراوي ستوري

لاعبة سيدات الأهلي تتعرض لحادث مروع على الدائري (صورة)
عددهم 6 ملايين ..أول تحرك برلماني بشأن تأمينات عمال الدليفري
أخبار مصر

عددهم 6 ملايين ..أول تحرك برلماني بشأن تأمينات عمال الدليفري
رمضان 2026.. نجوم ونجمات عادوا للسباق الدرامي.. يوسف الشريف أبرزهم
زووم

رمضان 2026.. نجوم ونجمات عادوا للسباق الدرامي.. يوسف الشريف أبرزهم

ما أسباب تفاقم قوائم انتظار شراء السبائك في مصر؟ خبراء يفسرون
اقتصاد

ما أسباب تفاقم قوائم انتظار شراء السبائك في مصر؟ خبراء يفسرون
أنقذتها صرخة وبطولة أم.. كواليس استدراج طفلة الـ3 سنوات لسطح منزل بالشرقية
أخبار المحافظات

أنقذتها صرخة وبطولة أم.. كواليس استدراج طفلة الـ3 سنوات لسطح منزل بالشرقية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

البحوث الفلكية يعلن موعد غرة شهر رمضان
سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض بمنتصف تعاملات الخميس
العظمى تتجاوز 30 درجة.. الأرصاد: ارتفاع الحرارة ونشاط للرياح من السبت