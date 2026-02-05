تعرف على كيفية تفعيل خدمة مكالمات الواي فاي على هاتفك

تفعيل خدمة مكالمات الواي فاي على هاتفك

في ظل معاناة بعض المستخدمين من ضعف تغطية الشبكة في بعض المناطق، تقدم شركات الاتصالات خدمة مكالمات الواي فاي، التي تسمح بإجراء واستقبال المكالمات عبر شبكة الواي فاي بدل الشبكة التقليدية.

وتساهم الخدمة في تحسين جودة الصوت بشكل كبير، مع احتساب المكالمات بنفس أسعار المكالمات العادية.

ويستعرض "مصراوي" في السطور التالية خطوات تفعيل مكالمات الواي فاي على هواتف أندرويد وآيفون:

على هواتف أندرويد:

1- افتح الإعدادات في هاتفك.

2- اختر الشبكة والإنترنت أو الاتصالات حسب جهازك.

3- اضغط على على مكالمات Wi-Fi.

4- فعل خاصية مكالمات Wi-Fi.

على هواتف آيفون:

1- افتح الإعدادات.

2- اضغط على الهاتف.

3- اختر مكالمات Wi-Fi.

4- فعل خيار تشغيل مكالمات Wi-Fi.

اقرأ أيضًا:

هل يواجه المستهلك صعوبة في بيع سبائك الفضة؟ خبراء يوضحون

تراجع الإقبال على المشروبات الرمضانية 25% رغم استقرار الأسعار

لماذا تكبدت الفضة خسائر أكبر من الذهب؟ خبراء يفسرون