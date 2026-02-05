إعلان

تعرف على كيفية تفعيل خدمة مكالمات الواي فاي على هاتفك

كتب : آية محمد

05:31 م 05/02/2026

تفعيل خدمة مكالمات الواي فاي على هاتفك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

في ظل معاناة بعض المستخدمين من ضعف تغطية الشبكة في بعض المناطق، تقدم شركات الاتصالات خدمة مكالمات الواي فاي، التي تسمح بإجراء واستقبال المكالمات عبر شبكة الواي فاي بدل الشبكة التقليدية.

وتساهم الخدمة في تحسين جودة الصوت بشكل كبير، مع احتساب المكالمات بنفس أسعار المكالمات العادية.

ويستعرض "مصراوي" في السطور التالية خطوات تفعيل مكالمات الواي فاي على هواتف أندرويد وآيفون:

على هواتف أندرويد:

1- افتح الإعدادات في هاتفك.

2- اختر الشبكة والإنترنت أو الاتصالات حسب جهازك.

3- اضغط على على مكالمات Wi-Fi.

4- فعل خاصية مكالمات Wi-Fi.

على هواتف آيفون:

1- افتح الإعدادات.

2- اضغط على الهاتف.

3- اختر مكالمات Wi-Fi.

4- فعل خيار تشغيل مكالمات Wi-Fi.

اقرأ أيضًا:

هل يواجه المستهلك صعوبة في بيع سبائك الفضة؟ خبراء يوضحون

تراجع الإقبال على المشروبات الرمضانية 25% رغم استقرار الأسعار

لماذا تكبدت الفضة خسائر أكبر من الذهب؟ خبراء يفسرون

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

خدمة مكالمات الواي فاي على الهاتف ضعف تغطية الشبكة استقبال المكالمات عبر شبكة الواي فاي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الطريق إلى كأس العالم.. منتخب مصر للناشئات بالزي الأساسي ضد بنين
كرة نسائية

الطريق إلى كأس العالم.. منتخب مصر للناشئات بالزي الأساسي ضد بنين
المتهم الـ15 في قضية المخدرات الكبرى: أنا مهندس وأبني دكتور ومعرفش حاجة
حوادث وقضايا

المتهم الـ15 في قضية المخدرات الكبرى: أنا مهندس وأبني دكتور ومعرفش حاجة
منها مكافحة السرطان.. 6 أشياء تحدث لجسمك عند تناول العسل الأسود
نصائح طبية

منها مكافحة السرطان.. 6 أشياء تحدث لجسمك عند تناول العسل الأسود
مدرب صن داونز: "المسؤولون في جنوب أفريقيا يزورون الحكام ليلا"
رياضة عربية وعالمية

مدرب صن داونز: "المسؤولون في جنوب أفريقيا يزورون الحكام ليلا"
أمينة أردوغان من القاهرة: نسعى لتعزيز جسور النوايا الحسنة مع مصر
شئون عربية و دولية

أمينة أردوغان من القاهرة: نسعى لتعزيز جسور النوايا الحسنة مع مصر

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ما أسباب تفاقم قوائم انتظار شراء السبائك في مصر؟ خبراء يفسرون
78 ثانية رعب.. فيديو يكشف محاولة اختطاف مسن بعد صلاة الفجر بالدقهلية
البحوث الفلكية يعلن موعد غرة شهر رمضان
بعد تراجعه 140 دولارا.. خبراء يوضحون أسباب هبوط الذهب
العظمى تتجاوز 30 درجة.. الأرصاد: ارتفاع الحرارة ونشاط للرياح من السبت