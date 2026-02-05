إعلان

رمضان 2026.. نجوم ونجمات عادوا للسباق الدرامي.. يوسف الشريف أبرزهم

كتب : مصطفى حمزة

02:17 م 05/02/2026
يشهد موسم رمضان 2026، عودة مجموعة من أبرز النجوم والنجمات، لتقديم مسلسلاتهم، وذلك بعد غياب، وفي مقدمتهم يوسف الشريف، وهند صبري.

وتقوم الفنانة هند صبري، ببطولة مسلسل "مناعة"، بعد غياب 5 أعوام، إذ كان اخراعمالها في شهر رمضان، هو مسلسل "هجمة مرتدة"، وعرض في عام 2021.

برومو مسلسل "مناعة"

ويقدم الفنان يوسف الشريف، مسلسل "فن الحرب"، بعد 5 أعوام من عرض مسلسله "كوفيد 25".

برومو "فن الحرب"

ويشارك الفنان أمير كرارة، في بطولة مسلسل "رأس الأفعى"، وذلك بعد عامين من بطولته مسلسل "بيت الرفاعي".

برومو "رأس الأفعى"

وتعود الفنانة منه شلبي، إلى مارثون مسلسلات رمضان، بعد 3 سنوات من بطولتها مسلسل "تغيير جو"، إذ تشارك مع الفنان إياد نصار، في بطولة مسلسل "صحاب الأرض".

برومو "صحاب الأرض"

ويدخل الفنان ماجد الكدواني، للمرة الآولى، الموسم الرمضاني، ويقوم ببطولة مسلسل "كان ياماكان".

برومو "كان ياما كان"

