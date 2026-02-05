قرر بنك كريدي أجريكول رفع الحد الأقصى للسحبة الواحدة من ماكينات الصراف الآلي لعملائه من 7 آلاف جنيه في السحبة الواحدة إلى 10 آلاف جنيه بداية من الشهر الجاري.

ويبلغ الحد الأقصى للسحب اليومي للعميل 30 ألف جنيه يمكن سحبها على أكثر من مرة يوميا دون احتساب رسوم.

وعلى غير العملاء يبلغ الحد الأقصى للسحبة الواحدة 4 آلاف جنيه مع فرض رسوم 5 جنيهات على كل سحبه بسبب استخدام ماكينة غير تابعة للبنك المصدر للبطاقة و6 جنيهات للاستعلام.