بنك كريدي أجريكول يرفع حد السحبة الواحدة من ماكينات "ATM" إلى 10 آلاف جنيه

كتب : منال المصري

12:18 م 05/02/2026

قرر بنك كريدي أجريكول رفع الحد الأقصى للسحبة الواحدة من ماكينات الصراف الآلي لعملائه من 7 آلاف جنيه في السحبة الواحدة إلى 10 آلاف جنيه بداية من الشهر الجاري.

ويبلغ الحد الأقصى للسحب اليومي للعميل 30 ألف جنيه يمكن سحبها على أكثر من مرة يوميا دون احتساب رسوم.

وعلى غير العملاء يبلغ الحد الأقصى للسحبة الواحدة 4 آلاف جنيه مع فرض رسوم 5 جنيهات على كل سحبه بسبب استخدام ماكينة غير تابعة للبنك المصدر للبطاقة و6 جنيهات للاستعلام.

بنك كريدي أجريكول ماكينات ATM السحب من ماكينات الصراف الآلي

