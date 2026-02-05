مباريات الأمس
"مندهشون مما يحدث".. أول رد من الزمالك على قرار اتحاد الكرة

كتب : محمد خيري

05:06 م 05/02/2026
أعرب مصدر مسؤول بنادي الزمالك عن اندهاش إدارة النادي من توقيت إعلان الاتحاد المصري لكرة القدم لموعد مباراة الفريق الأول أمام سيراميكا كليوباترا، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

وأوضح المصدر أن الزمالك سيطالب اتحاد الكرة بالإعلان عن مواعيد جميع مباريات كأس مصر حتى المباراة النهائية بشكل كامل، وذلك لتفادي تكرار مثل هذه المواقف مستقبلًا، وضمان وضوح الرؤية أمام الأجهزة الفنية والإدارية.

وأضاف أن اتحاد الكرة ورابطة الأندية مطالبان بالرد فيما يخص موعد مباراة سموحة في الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري الممتاز، والمقرر لها يوم 12 فبراير الجاري، خاصة في ظل ارتباط الزمالك بمواجهة مهمة أمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقي يوم 14 فبراير، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتابع المصدر أن الزمالك لديه اعتراض كبير على موعد مباراة سيراميكا كليوباترا، المقرر إقامتها في الثانية والنصف عصر يوم 17 فبراير الجاري، مؤكدًا أن هذا التوقيت يُخل بمبدأ تكافؤ الفرص، في ظل خوض الفريق لمباراة قوية أمام كايزر تشيفز مساء يوم 14 فبراير، وعدم حصوله على فترة الراحة الكافية وفقًا للوائح.

وأشار المصدر إلى أن إدارة الزمالك تطالب اتحاد الكرة بإعادة النظر في مواعيد المباريات، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الفرق، مؤكدًا في الوقت ذاته احترام النادي الكامل للوائح المعمول بها.

واختتم المصدر تصريحاته بالتشديد على ضرورة التنسيق الكامل بين اتحاد الكرة ورابطة الأندية، لتفادي وضع مباريات في توقيتات غير مناسبة، بما لا يشكل أي ضغوط إضافية على الفرق المشاركة في البطولات المحلية والقارية.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

