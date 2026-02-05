تراجعت أسعار اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الخميس 5-2-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 55.34 جنيه للشراء، بتراجع 7 قروش، و55.58 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش.

بنك مصر: 55.3 جنيه للشراء، بتراجع 11 قرشًا، و55.53 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشًا.

بنك القاهرة: 55.25 جنيه للشراء، بتراجع 16 قرشًا، و55.48 جنيه للبيع، بتراجع 18 قرشًا.

بنك الإسكندرية: 55.25 جنيه للشراء، بتراجع 13 قرشًا، و55.48 جنيه للبيع، بتراجع 15 قرشًا.

البنك التجاري الدولي: 55.34 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و55.58 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش.