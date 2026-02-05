إعلان

فائض صافي الأصول الأجنبية ببنوك مصر يقفز إلى 25.48 مليار دولار بنهاية ديسمبر

كتب : منال المصري

05:01 م 05/02/2026

الأصول الأجنبية ببنوك مصر

ارتفع فائض صافي الأصول الأجنبية لدى بنوك مصر "شاملا البنك المركزي والبنوك التجارية معا" للمرة الرابعة بنحو 7.3% خلال ديسمبر على أساس شهري إلى نحو 25.48 مليار دولار، وفق بيانات البنك المركزي المصري.

يمثل صافي الأصول الأجنبية ما تملكه البنوك من ودائع ومدخرات بالعملات الأجنبية، ويكون قابلاً للتسييل في الأوقات التي يحتاج فيها البنك إلى سيولة لسداد التزاماته.

تم احتساب سعر صرف الدولار عند 47.63 جنيه في نوفمبر و47.73 جنيه للدولار في ديسمبر، وفقا للبيانات الأرشيفية للمركزي المصري.

في مايو 2024 تحول صافي الأصول الأجنبية للبنوك المصرية ككل إلى فائض لأول مرة منذ نحو 28 شهرا بنحو 14.29 مليار دولار بعد أن وصل تفاقم العجز إلى قرب 29 مليار دولار بنهاية يناير 2024 بدعم تدفقات دولارات تطوير مشروع رأس الحكمة بالتعاون مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار.

زاد فائض صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري للشهر السابع على التوالي ليرتفع بنحو 12% خلال ديسمبر على أساس شهري إلى 13.3 مليار دولار.

كما ارتفع فائض صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية بمصر ارتفع بنحو 3% على أساس شهري للمرة الرابعة على التوالي إلى نحو 12.18 مليار دولار بنهاية ديسمبر.

في سبتمبر الماضي أرجع البنك المركزي في أحد تقاريره ارتفاع فائض صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية إلى زيادة تدفقات موارد النقد الأجنبي من المستثمرين الأجانب وتحويلات المصريين العاملين بالخارج وانتعاش إيرادات السياحة وهو ما أرجعه المركزي إلى الإجراءات الإصلاحية في مارس 2024.

