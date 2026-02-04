تقارير: عُمان تستضيف المحادثات بين إيران وأمريكا بعد غد الجمعة

دبي - (أ ب)

أفادت عدة مصادر إخبارية إيرانية اليوم الأربعاء بأن سلطنة عمان ستستضيف المحادثات بين إيران الولايات المتحدة بعد غد الجمعة.

وأفادت وكالتا إسنا وتسنيم الإيرانيتين شبه الرسميتين، ووكالة أنباء الطلبة الإيرانية بأن المحادثات سيتم إجراؤها.

ولم تعلن سلطنة عمان على الفور أنها ستستضيف المحادثات. وكانت السلطنة استضافت عدة جولات من محادثات نووية سابقة بين إيران والولايات المتحدة.

ولم تشر الولايات المتحدة إلى إجراء المحادثات في عمان، لكن البيت الأبيض ذكر أنه يتوقع إجراء المفاوضات حتى بعد إسقاط الولايات المتحدة لمسيرة إيرانية أمس الثلاثاء ومحاولة إيران إيقاف سفينة ترفع العلم الأمريكي.

وذكر نشطاء اليوم أيضا أن عدد الأشخاص المعتقلين في إيران بسبب قمعها للاحتجاجات تجاوز الآن 50 ألفا، بحسب وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، والتي اتسم رصدها اضطرابات أخرى في إيران بالدقة.

وأفاد النشطاء بأن 50834 شخصا على الأقل تم القبض عليهم فيما يتعلق بالحملة الصارمة التي شنتها الحكومة على الاحتجاجات. وأسفرت الحملة على المظاهرات عن مقتل 6876 شخصا، لكن هناك مخاوف من مقتل عدد أكبر بكثير.