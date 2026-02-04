إعلان

تراجع جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

11:38 ص 04/02/2026

سعر الدولار

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك، بقيمة تتراوح بين 4 و8 قروش، بمنتصف تعاملات الأربعاء 4-2-2026، مقارنة ببداية تعاملات اليوم، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 5 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 46.92 جنيه للشراء، و47.02 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 46.92 جنيه للشراء، و47.02 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 46.9 جنيه للشراء، و47 جنيهًا للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 46.88 جنيه للشراء، و46.98 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 46.9 جنيه للشراء، و47 جنيهًا للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

