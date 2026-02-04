البنك الأهلي يطلق مبادرة "شباب شامل" بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة

أعلن البنك الأهلي المصري عن إطلاق مبادرة "شباب شامل" بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، والتي تعد برنامجا متكاملا يهدف إلى رفع الوعي المالي وتنمية مهارات ريادة الأعمال لدى الشباب وتقديم المنتجات والخدمات المصرفية التي تناسب احتياجاتهم لتمكينهم اجتماعيا واقتصاديا وتعزيز دورهم في تحقيق التنمية المستدامة، حيث يتم تفعيل المبادرة داخل مجموعة من الأندية بمحافظة القاهرة.

حضر التوقيع، وفق بيان البنك اليوم، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ومحمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وسهى التركي، ويحيى أبو الفتوح نائبا الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وشريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الشمول المالي والاستدامة ومصطفى عبد الحميد رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية بوزارة الشباب والرياضة، وعدد من المسؤولين من البنك والوزارة.

وقال أشرف صبحي أن مبادرة " شباب شامل" تمثل خطوة مهمة نحو إعداد جيل قادر على الإبداع والمبادرة، مشيدًا بدور البنك الأهلي المصري في دعم البرامج التنموية، مؤكدا توفير بيئة داعمة للشباب، ومواصلة تقديم نماذج رائدة في دعم التنمية المجتمعية وريادة الأعمال، موضحا أن مبادرة " شباب شامل" ستكون منصة حقيقية لاكتشاف طاقات الشباب وتوجيهها نحو مشروعات قابلة للتنفيذ.

وأشار محمد الاتربي إلى أن التعاون مع وزارة الشباب والرياضة يأتي امتدادًا لاستراتيجية البنك في الاستثمار في بناء قدرات الشباب، وتوفير البرامج التوعوية والتطبيقية التي تساعدهم على تحويل أفكارهم إلى مشروعات فعلية قادرة على النمو والمنافسة.

وأوضح أن ذلك يعكس إيمان البنك الأهلي المصري ووزارة الشباب والرياضة بدور الشباب في بناء المستقبل، ودعم الابتكار للمشروعات الواعدة التي يمكن أن تخلق تأثيرًا حقيقيًا في المجتمع.

وقالت سهى التركي أن المبادرة تشمل إقامة جناح خاص تحت مسمى "شباب شامل" داخل عدد من الأندية في القاهرة ولمدة ستة أيام، يتم خلالها تقديم مجموعة من الأنشطة المتنوعة من بينها جلسات تثقيف مالي موجهة لجميع فئات المجتمع مع التركيز على للشباب، وورش عمل تطبيقية تتناول مهارات تأسيس وإدارة المشروعات، ندوات عن الابتكار وريادة الأعمال.

إضافة إلى التعريف بمنتجات وخدمات التجزئة المصرفية الخاصة بالبنك الأهلي المصري، وكذا تسليط الضوء على برامج ومبادرات البنك الداعمة للمشروعات الصغيرة، سواء المالية أو الخدمات غير المالية، خاصة مبادرة رواد النيل.

وأضافت تركي أن المبادرة تتضمن أيضا تنظيم مسابقة للشباب لتقديم أفكار مشروعات مبتكرة، حيث سيتم تقييم جميع المشاركات واختيار أفضل ثلاثة مشروعات للفوز بدعم مالي مقدم من البنك لتمكين أصحابها من تنفيذ أفكارهم وتحويلها إلى نماذج عمل ناجحة.