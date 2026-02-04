إعلان

سعر الريال السعودي ينخفض مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

11:03 ص 04/02/2026

سعر الريال السعودي

انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 4-2-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم:

البنك الأهلي المصري: 12.47 جنيه للشراء، و12.54 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك مصر: 12.46 جنيه للشراء، و12.53 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 12.46 جنيه للشراء، و12.54 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 12.49 جنيه للشراء، و12.53 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 12.47 جنيه للشراء، و12.52 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

سعر الريال السعودي البنك الأهلي المصري بنك مصر

