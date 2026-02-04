سعر الريال السعودي ينخفض مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم
كتب : آية محمد
سعر الريال السعودي
انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 4-2-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم:
البنك الأهلي المصري: 12.47 جنيه للشراء، و12.54 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
بنك مصر: 12.46 جنيه للشراء، و12.53 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 12.46 جنيه للشراء، و12.54 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 12.49 جنيه للشراء، و12.53 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 12.47 جنيه للشراء، و12.52 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.