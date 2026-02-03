إعلان

سعر اليورو يتراجع مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

11:54 ص 03/02/2026

سعر اليورو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تراجعت أسعار اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 3-2-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 55.38 جنيه للشراء، بتراجع 41 قرشًا، و55.67 جنيه للبيع، بتراجع 39 قرشًا.

بنك مصر: 55.38 جنيه للشراء، بتراجع 39 قرشًا، و55.67 جنيه للبيع، بتراجع 38 قرشًا.

بنك القاهرة: 55.36 جنيه للشراء، بتراجع 39 قرشًا، و55.65 جنيه للبيع، بتراجع 38 قرشًا.

بنك الإسكندرية: 55.34 جنيه للشراء، بتراجع 42 قرشًا، و55.64 جنيه للبيع، بتراجع 40 قرشًا.

البنك التجاري الدولي: 55.35 جنيه للشراء، بتراجع 36 قرشًا، و55.61 جنيه للبيع، بتراجع 39 قرشًا.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر اليورو البنك الأهلي المصري بنك مصر بنك القاهرة بنك الإسكندرية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

طرح محلات للإيجار بموقف عبدالمنعم رياض قريبًا.. تفاصيل خطة التطوير
أخبار مصر

طرح محلات للإيجار بموقف عبدالمنعم رياض قريبًا.. تفاصيل خطة التطوير
بالروابط.. نتيجة الشهادة الإعدادية في 12 محافظة بعد اعتمادها رسمياً (تحديث
أخبار المحافظات

بالروابط.. نتيجة الشهادة الإعدادية في 12 محافظة بعد اعتمادها رسمياً (تحديث
ليه مرتضى منصور بيقول على عصام الحضري جامايكا؟ أبوالمعاطي زكي يحكي واقعة
مصراوى TV

ليه مرتضى منصور بيقول على عصام الحضري جامايكا؟ أبوالمعاطي زكي يحكي واقعة
مصر تؤكد للإمارات أهمية الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه
شئون عربية و دولية

مصر تؤكد للإمارات أهمية الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه
رمضان 2026.. ننشر مواعيد أتوبيسات النقل العام بالقاهرة
أخبار مصر

رمضان 2026.. ننشر مواعيد أتوبيسات النقل العام بالقاهرة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

خسر 110 جنيهات.. الذهب ينخفض ببداية تعاملات الثلاثاء
طقس متقلب خلال الـ6 أيام المقبلة.. والأرصاد تحذر من الشبورة بهذا الموعد