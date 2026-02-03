تراجعت أسعار اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 3-2-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 55.38 جنيه للشراء، بتراجع 41 قرشًا، و55.67 جنيه للبيع، بتراجع 39 قرشًا.

بنك مصر: 55.38 جنيه للشراء، بتراجع 39 قرشًا، و55.67 جنيه للبيع، بتراجع 38 قرشًا.

بنك القاهرة: 55.36 جنيه للشراء، بتراجع 39 قرشًا، و55.65 جنيه للبيع، بتراجع 38 قرشًا.

بنك الإسكندرية: 55.34 جنيه للشراء، بتراجع 42 قرشًا، و55.64 جنيه للبيع، بتراجع 40 قرشًا.

البنك التجاري الدولي: 55.35 جنيه للشراء، بتراجع 36 قرشًا، و55.61 جنيه للبيع، بتراجع 39 قرشًا.