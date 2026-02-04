أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أقرض مصر 1.3 مليار يورو خلال 2025 لتستحوذ على 46% من إجمالي تمويلات 6 اقتصادات بمنطقة جنوب وشرق المتوسط

بحسب بيان البنك اليوم، فإن التمويلات المخصصة لمنطقة جنوب وشرق المتوسط خلال 2025 شملت مصر والأردن ولبنان والمغرب وتونس والضفة الغربية وقطاع غزة بقيمة 2.8 مليار يورو في 65 مشروعا.

كما نجح البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في حشد استثمارات خاصة قياسية بلغت 747 مليون يورو في المنطقة خلال العام 2025، مقارنةً بـ 514 مليون يورو في العام السابق.

أكد البنك أن مصر لا تزال مصر واحدة من أكبر الاقتصادات التي يعمل بها البنك حيث استفاد من التمويلات 26 مشروعًا حيث 70% من هذه الاستثمارات بمصر للقطاع الخاص، و60% في التمويل الأخضر، وحوالي النصف في المشاريع التي تُعنى بالمساواة بين الجنسين.

ولمواكبة الطلب المتزايد على الكهرباء وزيادة حصة الطاقة المتجددة ضمن القدرة الإنتاجية للكهرباء، قدّم البنك تمويلًا بقيمة 200 مليون يورو للشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهو أول استثمار في شبكة الكهرباء المصرية ضمن برنامج "نُوفّي: الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة".

ودعمًا لمسيرة التحول الرقمي في البلاد، قدّم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك مصر قرضاً مشتركاً بقيمة 68 مليون يورو لصالح شركة أورانج مصر لمساعدتها في الحصول على ترخيص إطلاق خدمات الجيل الخامس، والمتوقع أن يعود بفوائد واسعة على الشركات والأفراد.

كما واصل البنك دعمه للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والشركات التي تقودها النساء والشباب، وعملاء الشركات في قطاعات التصنيع والخدمات والزراعة والصناعات الدوائية.

الأردن

وفي الأردن، استثمر البنك 201 مليون يورو في 10 مشاريع خلال العام 2025، تركز 86% منها في القطاع الخاص، وما يزيد على 44% في التمويل الأخضر، بينما دعم 80% من هذه الاستثمارات مشاركة النساء والشباب في سوق العمل.

العراق

بعد موافقة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على منح العراق صفة دولة مستفيدة، أطلق البنك أول استثماراته في البلاد من خلال تقديم تسهيلات تمويل تجاري بقيمة 100 مليون دولار أمريكي (حوالي 85 مليون يورو) للمصرف الأهلي العراقي، أكبر البنوك الخاصة في البلاد، بهدف دعم أنشطة الاستيراد والتصدير.

لبنان

وفي لبنان، واصل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية دعم واردات البلاد من السلع الأساسية من خلال تمويل تجاري بقيمة 22 مليون يورو ضمن برنامج "تيسير التجارة".

المغرب

بلغت استثمارات البنك في المغرب مستوى قياسياً بلغ 895 مليون يورو في عام 2025، مقارنةً بـ 530 مليون يورو في عام 2024. وتركز 33% من هذه الاستثمارات في القطاع الخاص، بينما شكّلت حصة التمويل الأخضر أكثر من 80%.

تونس

قدّم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية استثمارات كبيرة في تونس عام 2025، بقيمة بلغت 398 مليون يورو توزعت على 12 مشروعًا.

الضفة الغربية وقطاع غزة

في العام 2025، قدّم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 28 مليون يورو لدعم الاقتصاد الفلسطيني عبر ستة مشاريع. ومنذ بدء عملياته في البلاد عام 2017، بلغ إجمالي التمويل التراكمي للبنك في الاقتصاد الفلسطيني 185.5 مليون يورو.