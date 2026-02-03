تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 3 و10 قروش، بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 3-2-2026، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 46.96 جنيه للشراء، و47.06 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 46.96 جنيه للشراء، و47.06 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 46.97 جنيه للشراء، و47.07 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 46.94 جنيه للشراء، و47.04 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 46.93 جنيه للشراء و47.03 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 46.98 جنيه للشراء، و47.08 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 46.92 جنيه للشراء، و47.02 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 46.93 جنيه للشراء، و47.03 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 46.92 جنيه للشراء، و47.02 جنيهًا للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 46.98 جنيه للشراء، و47.08 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.