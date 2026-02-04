بنك بيت التمويل الكويتي مصر يربح 4.1 مليار جنيه في 2025

أعلن بنك بيت التمويل الكويتي مصرتحقيق أرباح بقيمة 4.1 مليار جنيه خلال 2025 مشيرا إلى زيادة محفظة التمويلات 23.3% خلال 2025 إلى 105.2 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مقارنة بـ 85.3 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024.

وأوضح في بيان اليوم أن البنك يواصل تعزيز قاعدته التمويلية، حيث سجلت ودائع العملاء نموًا بنسبة 20.7 % لتسجل 41.3 مليار جنيه مقابل 117.1 مليار جنيه مصري ، في مؤشر واضح على تنامي ثقة العملاء في قوة المركز المالي للبنك، وجودة خدماته، وقدرته على تقديم قيمة مصرفية مضافة في سوق يتميز بارتفاع مستويات المنافسة.

وانعكس هذا الأداء المتوازن على إجمالي الأصول، الذي ارتفع إلى 172 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مقارنة بـ 144 مليار جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2024، بنسبة نمو %19.4، مدفوعًا بالتوسع في محفظة التمويلات وزيادة الودائع، بما يعزز من قدرة البنك على تحقيق نمو طويل الأجل قائم على أسس مالية سليمة.

وقد ارتفعت حقوق الملكية إلى 22.3 مليار جنيه في 2025، مقابل 18.6 مليار جنيه في 2024، محققة معدل نمو بلغ حوالي %20، مما يدعم خطط التوسع المستقبلية للبنك.

وقالت هاله صادق، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة بنك بيت التمويل الكويتي مصر أننا نواصل تعزيز موقعنا كمؤسسة مصرفية رائدة في السوق المصري من خلال تقديم حلول مصرفية رقمية مبتكرة ، تواكب تطلعات عملائنا وتدعم الشمول المالي.

وأضافت أن البنك يركز على تسريع التحوّل الرقمي وتبني التكنولوجيا الحديثة في منتجاتنا وخدماتنا، لنرتقي بتجربة العملاء، ونحقق قيمة مضافة مستدامة للمساهمين، مع استمرارنا في دعم النمو الاقتصادي الوطني. ويدعم نموه في مصر من خلال تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية للأفراد والشركات، بالإضافة إلى التوسع في الحلول الرقمية المتطورة