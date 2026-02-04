إنهاء إجراءات الإفراج عن سوزي الأردنية بعد قضاء مدة العقوبة

قال مؤمن عز الدين، محامي سوزي الأردنية، إن الإجراءات القانونية الخاصة بالإفراج عن موكلته قد انتهت بالكامل بعد قضائها مدة العقوبة المقررة.

وأوضح عز الدين، في تصريحات لـ"مصراوي"، أن سوزي الأردنية من المقرر أن تغادر محبسها مساء اليوم من قسم الشرطة، عقب استكمال كافة الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة.

وكانت محكمة مستأنف جنايات القاهرة قد قضت بقبول استئناف مريم أيمن، المعروفة بـ"سوزي الأردنية"، وتخفيف العقوبة إلى الحبس 6 أشهر في اتهامها ببث فيديوهات خادشة.

وفي وقت سابق، كانت محكمة القاهرة الاقتصادية أول درجة قد أصدرت حكمها بحبس البلوجر سوزي الأردنية سنة وتغريمها 100 ألف جنيه في اتهامها ببث محتوى خادش للحياء العام.

