ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الاثنين 2-2-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم:

البنك الأهلي المصري: 12.51 جنيه للشراء، بزيادة 6 قروش، و12.59 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش.

بنك مصر: 12.51 جنيه للشراء، و12.58 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 12.51 جنيه للشراء، و12.58 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 12.54 جنيه للشراء، و12.58 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 12.52 جنيه للشراء، و12.57 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.