ارتفع في 5 بنوك.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم
كتب : آية محمد
الريال السعودي
ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الاثنين 2-2-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم:
البنك الأهلي المصري: 12.51 جنيه للشراء، بزيادة 6 قروش، و12.59 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش.
بنك مصر: 12.51 جنيه للشراء، و12.58 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 12.51 جنيه للشراء، و12.58 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 12.54 جنيه للشراء، و12.58 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 12.52 جنيه للشراء، و12.57 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.