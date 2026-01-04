إعلان

منة عدلي القيعي تحذر شعراء الأغنية: "دي منطقة طول عمرها شائكة"

كتب : مصطفى حمزة

02:57 م 04/01/2026
    منه تطلب
    منه عدلي القيعي

وجهت الشاعرة منه عدلي القيعي، طلب خاص لشعراء الأغنية الشباب، موجهة لهم اعتذارها.

وكتبت منة عدلي القيعي، عبر صفحتها في موقع فيسبوك: "أرجوكم محدش يبعتلي كلمات أغاني والله مش هينفع أقرأ شغل حد، حفاظا على حقوقكم الأدبية، وعلى مساحتي وحقوقي أنا كمان من فضلكم محدش يبعتلي كلمات والله والله مش بقراها".

وتابعت: "أنا لو كتبت كلمة "حبيبي ازيك"، وحد كان صدفة باعتلي نفس الكلمة دلوقتي مش هتقولوا دي بتاعتي؟ وأقعد أنا بقى أحلف على المصحف إني ماشوفتهاش وندخل في حتة مش ظريفة ليا ولا ليكوا".

واختتمت: "أنا بعتذر جدا، والله نفسي أقدر أساعد كل الناس، لكن دي منطقة طول عمرها شائكة جدا جدا عند الكل اعذروني".

وتعاونت الشاعرة منه عدلي القيعي، مع أبرز رموز الأغنية، وفي مقدمتهم: محمد منير، عمرو دياب، أنغام، أحمد سعد، تامر حسني.

منة عدلي القيعي شعراء الأغنية كلمات أغاني

