هل هناك استثناءات في السن أو كثافة الفصول بالمدارس اليابانية؟

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن القواعد المنظمة للقبول بالمدارس المصرية اليابانية لا تسمح بأي استثناءات تتعلق بعمر الطلاب أو كثافة الفصول، وذلك وفقًا للقرار الوزاري رقم 171 لسنة 2019، والذي يحدد إجراءات القبول وآليات العمل داخل المدارس المصرية اليابانية، بالإضافة إلى التزام المدارس بالكود الياباني الخاص بمنظومة العمل بها.

وأوضحت الوزارة، أنه لا يتم قبول طلاب في المدارس المصرية اليابانية إذا تجاوزت الكثافة المقررة، إذ أن مخالفة ذلك تعد مخالفة صريحة للقرار الوزاري 171 لسنة 2019، موضحة أن الحفاظ على الكثافة يضمن جودة العملية التعليمية داخل المدارس.

وفي حال وجود أكثر من مدرسة مصرية يابانية ضمن نطاق جغرافي واحد، يتم التقديم على جميع المدارس ضمن هذا النطاق، ويحق لوحدة إدارة المدارس اليابانية توزيع الطلاب وفق خطة الكثافة الداخلية لكل مدرسة بما يخدم الصالح العام للمنظومة.

وأكدت الوزارة، أنه لا يحق لولي الأمر الاعتراض على هذا التوزيع، كما أن النقل بين مدارس النطاق نفسه غير مسموح تحت أي مسمى.

وأشارت الوزارة، إلى أنه بعد قبول الملف الدراسي للطالب وتسجيله بالمدرسة المختارة، لن يتم قبول أي طلبات للتحويل إلى مدرسة يابانية أخرى، وسيتم رفض أي طلب تحويل بشكل نهائي.

وأوضحت أن ولي الأمر يستطيع التقديم على مدرسة يابانية أخرى بعد انتهاء العام الدراسي الأول، وذلك من خلال منصة التقديم الرسمية، وسيتم القبول وفق القواعد السابقة، شريطة توافر مكان شاغر في المدرسة المتقدم إليها، واتباع كل الإجراءات المنصوص عليها من وزارة التربية والتعليم، مع تحمل ولي الأمر كامل المسؤولية عن طلبه.

