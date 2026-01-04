ارتفعت أسعار الطماطم، والباذنجان البلدي، والفلفل الحامي البلدي، والخيار، والليمون البلدي، خلال تعاملات اليوم الأحد 4-1-2026، بينما انخفضت أسعار البطاطس، والكوسة، والفلفل الرومي البلدي، والكانتلوب، والبرتقال البلدي، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 6 جنيهات و14 جنيهًا، بزيادة 4 جنيهات.

البطاطس تتراوح بين 6 جنيهات و13 جنيهًا، بتراجع 2.5 جنيه.

البصل الأحمر يتراوح بين 6.5 جنيه و8 جنيهات، بزيادة خمسين قرشًا.

البصل الأبيض يتراوح بين 6 و10 جنيهات.

الكوسة تتراوح بين 13 و17 جنيهًا، بتراجع 6 جنيهات.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 9 جنيهات و13 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 12 و18 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و15 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الخيار الصوب يتراوح بين 12 و18 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات.

الخيار البلدي يتراوح بين 12 و18 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات.

أسعار الفاكهة

كانتلوب يتراوح بين 8 جنيهات و14 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

برتقال بلدي يتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الليمون البلدي يتراوح بين 20 و28 جنيهًا، بزيادة جنيهين.