زوجة تطلب خلع زوجها: "باع علاجي لتعاطي المخدرات"

كتبت- فاطمة عادل:

تقدمت ولاء م.، 32 عامًا، بدعوى خلع أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، طالبة إنهاء زواجها بعد عامين من الحياة الزوجية، مبررة طلبها بتعرضها لإهمال واستغلال من زوجها، قائلة: "باع علاجي علشان يشرب بفلوسه مخدرات".

وقالت الزوجة في دعواها إنها تزوجت بعد فترة خطوبة تقليدية، واعتقدت أن زوجها سيكون سندًا لها خاصة مع علمه بحالتها الصحية واحتياجها لأدوية باهظة الثمن لعلاج مرض مزمن يتطلب متابعة مستمرة.

وأضافت أنها اكتشفت بعد عدة أشهر من الزواج إدمان زوجها للمواد المخدرة، وأنه كان ينكر الأمر في البداية، قبل أن تتفاقم المشاكل بسبب غيابه المتكرر وسوء معاملته لها.

وأوضحت "ولاء" أنها صُدمت عندما علمت أن زوجها باع علاجها للحصول على ثمن المخدرات، ما تسبب في تدهور حالتها الصحية واضطرارها للاستدانة لتوفير الأدوية اللازمة، بينما استمر زوجها في إنفاق أموال المنزل على أصدقاء السوء.

وأكدت الزوجة أنها حاولت إقناعه بالعلاج أو الذهاب لمصحة متخصصة، إلا أنه رفض بعنف وتعدى عليها لفظيًا، ما جعل الحياة بينهما مستحيلة وفقدت معها شعورها بالأمان والاستقرار.

واختتمت دعواها بالإشارة إلى أنها تنازلت عن جميع حقوقها الشرعية مقابل الخلع، طالبة من المحكمة إنهاء العلاقة الزوجية حفاظًا على صحتها وحياتها.

حملت الدعوى رقم 674 لسنة 2024، ولا تزال منظورة أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس.