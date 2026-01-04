انتظام التصويت في 489 لجنة بالمنيا خلال اليوم الثاني من جولة الإعادة

محافظ أسيوط: انتظام فتح اللجان في اليوم الأخير لجولة الإعادة دون شكاوى

شهد اليوم الثاني من التصويت في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب بخمسة دوائر انتخابية بمحافظة المنيا، اليوم الأحد، وذلك لحسم 13 مقعداً.

وبدأت العملية التصويتية متوسطة صباح اليوم، وسط توقعات بزيادة الإقبال في الساعات المقبلة، خاصة في القرى واللجان مسقط رأس المرشحين.

وتجرى جولة الإعادة لانتخابات النواب بالمنيا في الدوائر التي ألغيت نتائجها في المرة السابقة، واُعيدت مرة أخرى وهي دوائر ( مركز وبندر المنيا والمنيا الجديدة - مغاغة والعدوة وبني مزار - أبو قرقاص - ملوي - ديرمواس ).

وتعقد جولة الإعادة في المنيا داخل 377 مقرًا انتخابيًا يضم 489 لجنة فرعية، للانتخابات لاستقبال 3 ملايين و58 ألفًا و704 ناخبين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم.