انتظام التصويت في 489 لجنة بالمنيا خلال اليوم الثاني من جولة الإعادة

كتب : جمال محمد

11:18 ص 04/01/2026
    ثاني أيام الانتخابات
    ثاني أيام الانتخابات في المنيا
    ثاني أيام التصويت بالمنيا

شهد اليوم الثاني من التصويت في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب بخمسة دوائر انتخابية بمحافظة المنيا، اليوم الأحد، وذلك لحسم 13 مقعداً.

وبدأت العملية التصويتية متوسطة صباح اليوم، وسط توقعات بزيادة الإقبال في الساعات المقبلة، خاصة في القرى واللجان مسقط رأس المرشحين.

وتجرى جولة الإعادة لانتخابات النواب بالمنيا في الدوائر التي ألغيت نتائجها في المرة السابقة، واُعيدت مرة أخرى وهي دوائر ( مركز وبندر المنيا والمنيا الجديدة - مغاغة والعدوة وبني مزار - أبو قرقاص - ملوي - ديرمواس ).

وتعقد جولة الإعادة في المنيا داخل 377 مقرًا انتخابيًا يضم 489 لجنة فرعية، للانتخابات لاستقبال 3 ملايين و58 ألفًا و704 ناخبين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم.

المنيا انتخابات مجلس النواب 2025 انتخابات

