في إجازة البنوك.. 5 طرق للتعامل على الحسابات المصرفية

تتيح البنوك خدمات إلكترونية مالية مصرفية أمام العملاء للتعامل على حساباتهم على مدار اليوم خلال إجازات البنوك أو أيام العمل الرسمية دون الحاجة للذهاب للفروع.

تغلق البنوك أبوابها أمام العملاء 3 أيام متتالية بداية من اليوم الخميس بمناسبة إغلاق السنة المالية 2025 والتي تزامنت مع يومي العطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت.

وبحسب تعليمات البنك المركزي، تعود البنوك للعمل بداية من الأحد المقبل في مواعيدها الرسمية.

ويقدم مصراوي في السطور التالية 5 خدمات رقمية للتعامل على الحسابات خلال إجازة البنوك.

المحفظة الذكية

تقدم المحفظة الذكية خدمة تسديد كافة الفواتير الشهرية إلكترونيا، بمجرد ضغطة واحدة، وكذلك تسديد المشتريات اليومية لدى التجار المتوافر لديهم ماكينات فوري بعد ادخال الرقم السري الخاص بالمحفظة، وقيمة الفاتورة، وخدمة تحويل الأموال من تليفونك الى تليفون أشخاص آخرين.

ويتم شحن المحفظة بطريقتين، من خلال ربطها بحسابك في البنك، وهي الأسهل، أو من خلال ماكينات الصراف الآلي أو ماكينة فوري.

والخدمة متاحة لجميع الأفراد سواء كنت عميل أو غير عميل للبنك، ولا يجوز الاشتراك في أكثر من محفظة على خط تليفون واحد.

ويتم الاشتراك فيها بصورة الرقم القومي فقط مجانا عبر أي فرع.

وأتاح المركزي حاليًا الاشتراك بهذه الخدمة عبر التليفون بالخط الساخن، أو تليفون خدمة العملاء في الفرع التابع له.

الموبايل بانكنج

تسمح الخدمة للعميل بالاطلاع على حساباته من منزله، وتحريك أوعيته من وعاء ادخاري إلى آخر مثل شراء شهادة أو كسر شهادة او شراء وديعة وغير ذلك، ويشترط توافر خدمة الإنترنت لتنفيذ العملية المصرفية.

ويتم الاشتراك في الخدمة من خلال الخط الساخن للفرع أو خدمة العملاء أو زيادة أقرب فرع تابع للبنك الذي تتعامل معه مجانا.

ويتم تحميل التطبيق من الهاتف المحمول الخاص بك عبر المتجر الالكتروني مجانا، وتتاح الخدمة لعملاء البنك الذين لديهم حسابات أو أوعية ادخارية مختلفة.

الإنترنت بانكنج

تطبق هذه الخدمة نفس إجراءات الموبايل بانكنج ولكن بدل من الدخول على الموبايل يتم تسجيل الدخول من خلال صفحة البنك على الانترنت.

ماكينات الصراف الآلي

تعد ماكينات الصراف الآلي ATM أحد وأهم الخدمات التي تعتمد البنوك خلال إغلاق أبوابها بمناسبة الإجازات توفير النقدية اللازمة لتمكين عملائها من إجراء عمليات سحب وإيداع على حساباتهم من خلال البطاقات البلاستيكية مثل كارت الخصم المباشر المعروف باسم الدبت، والكارت المدفوع مقدما.

الكريدت كارد

يتيح الكارت خدمة تقسيط المشتريات شهريا، واي مدفوعات للشراء لدى التجار، كما يسمح بخدمة السحب من خلاله ولكن مقابل اضافة رسوم بسبب هذا الكارت مخصص للشراء وليس السحب.

ويتم إصدار الكارت بضمان راتب العميل، أو أوعيته الادخارية في البنك، وتتباين الحدود القصوى قيمة الكارت شهريا حسب نوع الكارت عادي او جولد أو بلاتينيوم أو تيتانيوم.