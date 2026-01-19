إعلان

منهما الأهلي ومصر.. قفزة في سعر الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم في البنوك

كتب : أحمد الخطيب

10:44 ص 19/01/2026

سعر الدولار

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك، بقيمة تتراوح بين 7 قروش و15 قرشًا، بمنتصف تعاملات الاثنين 19-1-2026، مقارنة ببداية تعاملات اليوم، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 5 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.43 جنيه للشراء، و47.53 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.4 جنيه للشراء، و47.5 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.44 جنيه للشراء، و47.54 جنيه للبيع، بزيادة 11 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.43 جنيه للشراء، و47.53 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 47.5 جنيه للشراء، و47.6 جنيه للبيع، بزيادة 15 قرشًا للشراء والبيع.

