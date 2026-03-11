إعلان

تراجع في 6 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

02:53 م 11/03/2026

سعر الدولار

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 6 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش و71 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء 11-3-2026، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 51.92 جنيه للشراء، و52.02 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك مصر: 51.92 جنيه للشراء، و52.02 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 51.92 جنيه للشراء، و52.02 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 51.92 جنيه للشراء، و52.02 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 51.96 جنيه للشراء، و52.06 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك البركة: 51.9 جنيه للشراء، و52 جنيهًا للبيع.

كريدي أجريكول: 51.9 جنيه للشراء، و52 جنيهًا للبيع.

بنك الإسكندرية: 51.92 جنيه للشراء، و52.02 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 51.94 جنيه للشراء، و52.04 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 52.05 جنيه للشراء، و52.15 جنيه للبيع، بتراجع 71 قرشًا للشراء والبيع.

