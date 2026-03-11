خروج أموال ساخنة بأكثر من مليار دولار اليوم ببورصة مصر

أظهرت بيانات البورصة المصرية تسجيل تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب صافي بيع من أذون الخزانة المحلية المعروفة باسم "الأموال الساخنة" بنحو 1.18 مليار دولار خلال تعاملات اليوم.

تسببت الحرب الأمريكية الإيرانية في تحول بوصلة الأجانب إلى الخروج من الأسواق الناشئة ومنها مصر بسبب المخاوف من التبعات السلبية للصراع على المنطقة.

موجة خروج الأموال الساخنة

منذ بدء الحرب خرجت أموال ساخنة من مصر بنحو 6.5 مليار دولار من بورصة مصر مما أدى إلى تزايد الضغوط على الجنيه المصري وهبوطه إلى أدنى مستوى مقابل الدولار.

فقد الجنيه المصري نحو 10% من قيمته مقابل الدولار منذ بداية الحرب ليصل إلى نحو 53 جنيها قبل أن يتراجع مؤخرا ويسترد جزءا من قيمته ويهبط بنهاية التعاملات تحت مستوى الـ 52 جنيها للشراء بعد عودة جزئية لبعض الأجانب.

تدفقات الأموال الساخنة

خلال أول 19 شهرا من تحرير البنك المركزي لسعر الصرف في مارس 2024 تلقت مصر نحو 30 مليار دولار استثمار أجنبي في أذون الخزانة المحلية ليصل إجمالي الرصيد إلى قرابة نحو 45 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.

مخاطر الأموال الساخنة

تعد الأموال الساخنة أو الاستثمار في أدوات الدين المحلية "أذون وسندات الخزانة" أحد موارد النقد الأجنبي لمصر لكن غير مستدامة وذات مخاطر مرتفعة بسبب خروجها المفاجئ مما يؤدي إلى وجود ضغوط على الجنيه.