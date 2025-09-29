خفض بنك إتش إس بي سي سعر الفائدة على شهادات الادخار ذات العائد الثابت لأجل 3 سنوات بنسبة 2%، ليصل إلى 16% سنويًا للعائد الشهري بدلاً من 18%، وذلك وفقًا لآخر تحديث لأسعار الفائدة على موقع البنك الإلكتروني.

وجاء قرار البنك بعد أن خفض البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 2% في اجتماعه الأخير، ليصل إجمالي خفض سعر الفائدة منذ بداية العام إلى 5.25% موزعة على ثلاث مرات، حيث بلغ سعر الفائدة 22% للإيداع و23% للإقراض.

وكان بنكا الأهلي ومصر قد أعلنا خفض سعر الفائدة على شهادات الادخار ذات العائد الثابت بنسبة 1.5% بداية الشهر الحالي، تماشيًا مع قرار البنك المركزي.

ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي اجتماعه السادس خلال عام 2025 يوم الخميس المقبل، لمناقشة سعر الفائدة على الإيداع والإقراض.