بنك إتش إس بي سي يخفض سعر الفائدة على شهادات الادخار بنسبة 2% ليصل إلى 16%

كتب : مصراوي

02:50 م 29/09/2025

بنك إتش إس بي سي

خفض بنك إتش إس بي سي سعر الفائدة على شهادات الادخار ذات العائد الثابت لأجل 3 سنوات بنسبة 2%، ليصل إلى 16% سنويًا للعائد الشهري بدلاً من 18%، وذلك وفقًا لآخر تحديث لأسعار الفائدة على موقع البنك الإلكتروني.

وجاء قرار البنك بعد أن خفض البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 2% في اجتماعه الأخير، ليصل إجمالي خفض سعر الفائدة منذ بداية العام إلى 5.25% موزعة على ثلاث مرات، حيث بلغ سعر الفائدة 22% للإيداع و23% للإقراض.

وكان بنكا الأهلي ومصر قد أعلنا خفض سعر الفائدة على شهادات الادخار ذات العائد الثابت بنسبة 1.5% بداية الشهر الحالي، تماشيًا مع قرار البنك المركزي.

ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي اجتماعه السادس خلال عام 2025 يوم الخميس المقبل، لمناقشة سعر الفائدة على الإيداع والإقراض.

بنك إتش إس بي سي خفض سعر الفائدة شهادات الادخار

