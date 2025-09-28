إعلان

البنك المركزي يبيع أذون خزانة بـ 55 مليار جنيه اليوم

كتب : مصراوي

10:05 ص 28/09/2025

البنك المركزي المصري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- منال المصري:

يسعى البنك المركزي، بالنيابة عن وزارة المالية اليوم، إلى بيع أذون خزانة محلية أجل 3 و9 أشهر بقيمة 55 مليار جنيه، وفق بيانات منشورة على موقعه.

كان المركزي باع الخميس أذون خزانة أجل 6 أشهر وسنة بنحو 87 مليار جنيه بأكثر قليلا عن المستهدف جمعه بقيمة 85 مليار جنيه.

يعمل المركزي على بيع أذون خزانة بشكل دوري كل أسبوع بهدف جمع سيولة لوزارة المالية لسد مصروفاتها بسبب عجز الموازنة.

أذون الخزانة تشبه الأوراق المالية وذات أجل محدد وتمنح عائد مدفوع مقدما للعملاء وتلجأ له وزارة المالية للاقتراض من السوق المحلية بنوك وأفراد ومؤسسات.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

البنك المركزي وزارة المالية أذون خزانة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مجدي الجلاد: لماذا الخوف من علاء عبد الفتاح؟.. القانون كفيل بمنع تجاوزاته
وزير الخارجية: لن نشارك في نكبة جديدة للفلسطينيين ومستعدون للبناء على رؤية ترامب