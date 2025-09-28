البنك المركزي يبيع أذون خزانة بـ 55 مليار جنيه اليوم

كتبت- منال المصري:

يسعى البنك المركزي، بالنيابة عن وزارة المالية اليوم، إلى بيع أذون خزانة محلية أجل 3 و9 أشهر بقيمة 55 مليار جنيه، وفق بيانات منشورة على موقعه.

كان المركزي باع الخميس أذون خزانة أجل 6 أشهر وسنة بنحو 87 مليار جنيه بأكثر قليلا عن المستهدف جمعه بقيمة 85 مليار جنيه.

يعمل المركزي على بيع أذون خزانة بشكل دوري كل أسبوع بهدف جمع سيولة لوزارة المالية لسد مصروفاتها بسبب عجز الموازنة.

أذون الخزانة تشبه الأوراق المالية وذات أجل محدد وتمنح عائد مدفوع مقدما للعملاء وتلجأ له وزارة المالية للاقتراض من السوق المحلية بنوك وأفراد ومؤسسات.