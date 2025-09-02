أفريكسيم بنك يربح 412.7 مليون دولار في النصف الأول من 2025

كتبت- منال المصري:

أعلن البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك" زيادة صافي الأرباح بنحو 1.2% خلال النصف الأول من العام الحالي على أساس سنوي إلى 412.7 مليون دولار مقابل نحو 407.7 مليون دولار بنفس الفترة من العام السابق.

وبحسب بيان البنك اليوم حول نتائج أعمال النصف الأول من 2025 فإن البنك استطاع الحفاظ على تحقيق أرباح رغم تصاعد التوترات الجيوسياسية، واستمرار الضغوط التضخمية، وتقلبات أسعار العملات، وتشديد أوضاع التمويل العالمية.

ونما إجمالي الدخل بنسبة 2.04% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي إلى 1.6 مليار دولار.

وبلغ صافي دخل الفوائد 835.9 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الحالي بزيادة قدرها 1.17% على أساس سنوي.

وقد تحقق هذا النمو المتواضع على الرغم من انخفاض أسعار الفائدة المرجعية العالمية، مما يعكس إلى حد كبير كفاءة إدارة المجموعة لتكاليف التمويل.

وبلغ إجمالي دخل البنك من الرسوم والعمولات الناتج عن الأنشطة غير الممولة، بما في ذلك إصدار الضمانات وخطابات الاعتماد (الالتزامات الطارئة) وتقديم الخدمات الاستشارية نحو 61.9 مليون دولار في أول 6 أشهر من العام الحالي.



إجمالي أصول البنك ارتفع بنسبة 6% خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 42.5 مليار دولار بنهاية يونيو 2025 مقارنة بـ40.1 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024.

وتراجع رصيد القروض والتسهيلات بشكل طفيف 3.4% خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 27.7 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي مقابل 29 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024 بسبب السداد المبكر من قِبل بعض الجهات السيادية المقترضة، والتي استفادت من ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتحسن مراكز العملات الأجنبية.

ووسط نسبة القروض المتعثرة 2.48% في النصف الأول من عام 2025 (مقابل 2.33% في السنة المالية 2024)، حافظت جودة المحفظة على قوتها وضمن المستويات الحذرة.

ارتفعت أموال المساهمين إلى 7.3 مليار دولار بنهاية يونيو 2025.