بعد خفض الفيدرالي للفائدة.. هل يضعف الدولار لصالح باقي العملات؟

توقع خبراء تحدث إليهم "مصراوي" أن يشهد أداء الدولار العالمي تراجعًا متأثر بتوجه الفيدرالي الأمريكي نحو تيسير سياسته النقدية؛ بما سيؤدي إلى زيادة قوة باقي العملات العالمية.

خفض الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- سعر الفائدة 0.25% إلى 4% و4.25% في اجتماعه أمس لأول مرة في 2025 ليتوافق مع توقعات السوق رغم ارتفاع معدل التضخم.

وقال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن خفض الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة سيكون لها انعكاس مباشر على قوة الدولار عالمياً.

وأوضح شفيع، أن أي خفض في الفائدة عادة ما يؤدي إلى تراجع قوة الدولار أمام باقي العملات العالمية، وهو أمر طبيعي ومتوقع.

وأضاف أن انعكاس القرار على مصر يتوقف على عاملين أساسيين الأول، التأثير العالمي المتمثل في ضعف الدولار أمام سلة العملات الأجنبية.

وتابع شفيع أن الأمر العامل الثاني متمثل في الوضع المحلي المرتبط بمدى وفرة الدولار في السوق المصري وقدرة الدولة على تلبية التزاماتها بالنقد الأجنبي، وهو ما يتأثر بحجم تدفقات الاستثمارات، وإيرادات السياحة، والصادرات، وعائدات قناة السويس، وتحويلات المصريين بالخارج، إلى جانب استثمارات الأجانب في أدوات الدين.

وأشار إلى أنه كلما كان هناك تدفق مستقر وكبير من العملة الصعبة إلى مصر، كان الأثر الإيجابي لضعف الدولار عالمياً أكبر على سعر الصرف محلياً. لكن في المقابل، فإن أي تراجع في مصادر النقد الأجنبي قد يضع ضغوطاً على المعروض الدولاري، ما يقلل من الاستفادة من تراجع الدولار عالمياً.

وأكد شفيع، على أن المشهد الحالي يتطلب موازنة دقيقة بين المتغيرات العالمية والظروف المحلية، لافتاً إلى أن قوة الجنيه أمام الدولار ستظل رهناً بقدرة الدولة على تعزيز مواردها الدولارية والحفاظ على تدفقاتها بشكل مستدام.

وأتفق محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، مع الرأي السابق حول أن خفض الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة سيكون لها انعكاس مباشر على قوة الدولار عالمياً وبالتبعية على أداء الدولار محليًا.

وأوضح نجلة أن اتجاه الفيدرالي الأمريكي نحو مزيدًا من التيسير في السياسة النقدية سيقلل سعر الدولار العالمي أمام سلة العملات.

كان جيروم بأول رئيس الاحتياطي الفيدرالي توقع خفض بنحو 0.5% على مرتين قبل نهاية العام الحالي بعد خفض أمس.

