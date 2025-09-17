إعلان

لأول مرة منذ 9 أشهر.. الفيدرالي الأمريكي يخفض سعر الفائدة 0.25%

09:08 م الأربعاء 17 سبتمبر 2025

الفيدرالي الأمريكي يخفض سعر الفائدة

كتبت- منال المصري:

خفض الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- سعر الفائدة 0.25% في اجتماعه اليوم إلى 4% و4.25% لأول مرة منذ 9 أشهر ليتوافق مع التوقعات.

كان الفيدرالي الأمريكي خفض سعر الفائدة 1% خلال العام الماضي على 3 مرات إلى 4.25% و4.5%.

يؤثر قرار المركزي الأمريكي على كافة الأسواق باعتبار الولايات المتحدة الأمريكية أكبر اقتصاد على مستوى العالم، والدولار هو العملة الأولى في التجارة العالمية.

يضغط دونالد ترامب الرئيس الأمريكي على المركزي الأمريكي بخفض سعر الفائدة وصلت إلى التلويح بإقالة جيروم بأول رئيس المركزي الأمريكي في حال عدم الإنصات لطلبه.

يرى ترامب أن كل خفض للفائدة يساهم في تراجع عبء مدفوعات الدين على أمريكا وكل 1% خفض في سعر الفائدة يوفر 300 مليار دولار من عجز الموازنة بالولايات المتحدة.

