كتبت- منال المصري:

أعلنت مجلة "The Global Economics" المتخصصة في الشؤون الاقتصادية عن فوز "البنك الأهلي المصري" على جائزتين مرموقتين على الساحة المصرفية الدولية، هما جائزة «Best Retail Bank» وجائزة «Most Secure Bank Digital Transformation» لعام 2025.

وبحسب بيان البنك اليوم، فإن الجائزتين تؤكد مجددًا مكانته الرائدة كأكبر البنوك العاملة في مصر وأحد أبرز المؤسسات المصرفية في المنطقة.