البنك الأهلي يحصد جائزتي "أفضل بنك للتجزئة" و"الأكثر أمانًا في التحول الرقمي" لـ 2025

12:02 م الأربعاء 17 سبتمبر 2025

البنك الأهلي المصري اليوم

كتبت- منال المصري:
أعلنت مجلة "The Global Economics" المتخصصة في الشؤون الاقتصادية عن فوز "البنك الأهلي المصري" على جائزتين مرموقتين على الساحة المصرفية الدولية، هما جائزة «Best Retail Bank» وجائزة «Most Secure Bank Digital Transformation» لعام 2025.

وبحسب بيان البنك اليوم، فإن الجائزتين تؤكد مجددًا مكانته الرائدة كأكبر البنوك العاملة في مصر وأحد أبرز المؤسسات المصرفية في المنطقة.

البنك الأهلي جائزة أفضل بنك للتجزئة التحول الرقمي
