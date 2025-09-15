كتبت- منال المصري:

وقع البنك الأهلي المصري بروتوكول تعاون مع شركة أجروفود لتجارة الأقطان وإنتاج وتجارة التقاوي، بهدف تمويل المزارعين والمشروعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج الزراعات التعاقدية، بما يضمن توفير الدعم المالي والفني لتحقيق إنتاج زراعي بجودة عالية قادر على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.

كما يفتح البروتوكول، وفق بيان البنك، المجال أمام المزارعين للاستفادة من الخبرات الفنية لشركة أجروفود التي تتولى تدريبهم وتوجيههم لاستخدام أحدث أساليب الزراعة والري والحصاد.

ويمثل هذا التعاون امتدادًا لاستراتيجية البنك الأهلي المصري في تعزيز دوره التنموي وتوفير الحلول التمويلية المبتكرة التي تدعم صغار المزارعين، وتساعدهم في الحصول على مستلزمات الإنتاج، وخفض الأعباء التشغيلية، وزيادة الرقعة الزراعية المزروعة بمحاصيل استراتيجية ومن بينها الخضراوات والفاكهة مما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي وكذلك زيادة نسبة التصدير.

ووقع البروتوكول عماد فرج رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري، وسعد محمد سعداوي العضو المنتدب أجروفود لتجارة الأقطان وإنتاج وتجارة التقاوي.

وعقب التوقيع، أكد الدكتور عماد فرج أن هذا التعاون يعزز دور البنك الأهلي المصري في دعم القطاع الزراعي الذي يعد عصب التنمية الاقتصادية وأساس الأمن الغذائي في مصر.

وأضاف أنه من خلال هذا البروتوكول، سيوفر للمزارعين التمويل اللازم والإمكانيات التي تساعدهم على زيادة الإنتاج وتحقيق جودة عالية تلبي متطلبات التصدير وتدعم خطة الدولة في تعزيز الصادرات الزراعية.

وقال سعد محمد سعداوي إن البروتوكول مع البنك الأهلي يعد دفعة قوية لمساعي شركة أجروفود في تمكين المزارعين وتقديم الدعم الفني واللوجستي لهم، وتزويد المزارعين بأفضل أنواع التقاوي وتقديم الاستشارات الزراعية الحديثة.

ومع توفير التمويل من خلال البنك الأهلي المصري، ليصبح المزارع المصري قادرًا على تحقيق إنتاجية أفضل تساهم في زيادة المعروض المحلي وتعزيز مكانة مصر التصديرية، وفق سعداوي.

وأكد تامر بدر نائب مدير عام تصميم وتطوير البرامج والشراكات المحلية بالبنك الأهلي المصري أن البنك يوفر حلولاً مالية مخصصة لدعم الزراعة التعاقدية.

وتتمثل في أنواع مختلفة من التمويل مثل القروض قصيرة ومتوسطة الأجل، وأن هذه القروض موجهة نحو تمويل العمليات الزراعية الموسمية، بما في ذلك شراء البذور، والأسمدة، والمبيدات، والآلات الزراعية، وتكاليف الري.

ويعمل البنك على تقديم برامج تمويل بفوائد مخفضة أو مرنة تتناسب مع طبيعة النشاط الزراعي، حيث يتم تسديد القروض بعد موسم الحصاد، مما يخفف من العبء المالي على المزارعين خلال فترة الزراعة.