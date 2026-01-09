إعلان

تراجع في 5 بنوك.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه خلال أسبوع

كتب : آية محمد

02:51 م 09/01/2026

سعر الريال السعودي

كتبت- آية محمد:

تراجع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية الخميس، مقارنة بتعاملات الأربعاء الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال أسبوع

البنك الأهلي المصري: 12.52 جنيه للشراء، و12.59 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 12.53 جنيه للشراء، و12.6 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 12.53 جنيه للشراء، بتراجع 11 قرشًا، و12.61 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش.

بنك الإسكندرية: 12.54 جنيه للشراء، و12.58 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 12.54 جنيه للشراء، و12.59 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا للشراء والبيع.

