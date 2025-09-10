كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الدولار في 6 بنوك، بقيمة تتراوح بين 18 و30 قرشًا، خلال تعاملات 10-9-2025، مقارنةً بمستواه ببداية التعاملات، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 6 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 48.15 جنيه للشراء، و48.25 جنيه للبيع، بزيادة 18 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 48.08 جنيه للشراء، و48.18 جنيه للبيع، بزيادة 11 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 48.15 جنيه للشراء، و48.25 جنيه للبيع، بزيادة 18 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.12 جنيه للشراء، و48.22 جنيه للبيع، بزيادة 20 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 48.15 جنيه للشراء، و48.25 جنيه للبيع، بزيادة 18 قرشًا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.31 جنيه، بزيادة 31 قرشًا، و48.41 جنيه للبيع، بزيادة 30 قرشًا.