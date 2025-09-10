كتب- أحمد الخطيب:

انخفضت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 10-9-2025، مقارنة بمستواها خلال أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.74 جنيه للشراء، و12.81 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

سعر الدرهم الاماراتي: 13.04 جنيه للشراء، بتراجع 11 قرشًا، و 13.08 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش.

سعر الدينار البحرينى: 126.53 جنيه للشراء، و128.11 جنيه للبيع، بتراجع 61 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الريال القطري: 12.17 جنيه للشراء، و13.20 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار الأردنى: 67.16 جنيه للشراء، بتراجع 32 قرشًا، و67.89 جنيه للبيع، بتراجع 33 قرشًا.

سعر الدينار الكويتى: 156.66 جنيه للشراء، بتراجع 62 قرشًا، و 157.33 جنيه للبيع، بتراجع 89 قرشًا.