كتبت- منال المصري:

أعلن بنك مصر أن لجنة الأصول والخصوم "ألكو" قررت خفض أسعار العائد على شهادات الادخار بالجنيه بين 1.5% و2.5% للعائد الثابت والعائد المتدرج بداية من غدا الاثنين 1 سبتمبر.

وقرر بنك مصر خفض سعر الفائدة 1.5%على شهادة القمة الثلاثية ذات العائد الشهري إلى 17% سنوياً بدلاً من 18.5%.

كما خفض بنك مصر سعر الفائدة 2.5% على شهادة ابن مصر ذات العائد الثابت الشهري المتناقص لمدة ثلاث سنوات إلى 20.5% في السنة الأولى و17% في الثانية و13.5% في الثالثة بدلا من 23%، و19.5%، و16% على التوالي.

وجاء ذلك القرار في ضوء قرار البنك المركزي المصري بتخفيض أسعار العائد على الإيداع والإقراض بمقدار 2%.

وخفض بنك مصر سعر الفائدة 2.5% على شهادة ابن مصر ذات العائد الثابت الشهري المتناقص لمدة ثلاث سنوات إلى 20.5% سنوياً في السنة الأولي بدلاً من 23%، و17% سنوياً في الثانية بدلاً من 19.5%، و13.5% سنوياً في الثالثة بدلاً من 16%.

لم يوضح بنك مصر مصير العائد الربع سنوي والسنوي على الشهادات ذات العائد المتدرج في الإصدارات الجديدة وهو ما يعني إلغاء تعدد دوريات الصرف في الإصدارات الجديدة.

