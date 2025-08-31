إعلان

بنك مصر يقرر خفض سعر الفائدة بين 1.5% و2.5% للشهادات بالجنيه للعائد الثابت والمتدرج

03:37 م الأحد 31 أغسطس 2025

بنك مصر

كتبت- منال المصري:

أعلن بنك مصر أن لجنة الأصول والخصوم "ألكو" قررت خفض أسعار العائد على شهادات الادخار بالجنيه بين 1.5% و2.5% للعائد الثابت والعائد المتدرج بداية من غدا الاثنين 1 سبتمبر.

وقرر بنك مصر خفض سعر الفائدة 1.5%على شهادة القمة الثلاثية ذات العائد الشهري إلى 17% سنوياً بدلاً من 18.5%.

كما خفض بنك مصر سعر الفائدة 2.5% على شهادة ابن مصر ذات العائد الثابت الشهري المتناقص لمدة ثلاث سنوات إلى 20.5% في السنة الأولى و17% في الثانية و13.5% في الثالثة بدلا من 23%، و19.5%، و16% على التوالي.

وجاء ذلك القرار في ضوء قرار البنك المركزي المصري بتخفيض أسعار العائد على الإيداع والإقراض بمقدار 2%.

وخفض بنك مصر سعر الفائدة 2.5% على شهادة ابن مصر ذات العائد الثابت الشهري المتناقص لمدة ثلاث سنوات إلى 20.5% سنوياً في السنة الأولي بدلاً من 23%، و17% سنوياً في الثانية بدلاً من 19.5%، و13.5% سنوياً في الثالثة بدلاً من 16%.

لم يوضح بنك مصر مصير العائد الربع سنوي والسنوي على الشهادات ذات العائد المتدرج في الإصدارات الجديدة وهو ما يعني إلغاء تعدد دوريات الصرف في الإصدارات الجديدة.

بنك مصر خفض سعر الفائدة سعر الفائدة شهادات الادخار
