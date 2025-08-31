كتبت- منال المصري:

أعلن البنك الأهلي المصري خفض سعر الفائدة على الشهادة بالدولار بين 0.15% و0.4% وفق أجل كل شهادة بداية من يوم الاثنين المقبل في اجتماع لجنة الأصول والخصوم "ألكو" بالبنك اليوم، وفق بيان له اليوم.

وخفض البنك سعر الفائدة على الشهادة "الذهبية الجديدة" بالدولار ذات أجل 3 سنوات للعائد الشهري 0.4% إلى 4.75% بدلا من 5.15%.

كما خفض سعر الفائدة على شهادة "أهل مصر بالدولار" أجل 5 سنوات للعائد الشهري 0.15% إلى 4.85 % بدلا من 5%.

فيما أبقى على سعر الفائدة للشهادة "أهل مصر" بالدولار للعائد الشهري ذات أجل 7 سنوات عند 4.9%.

كما خفض البنك سعر الفائدة على الشهادات بالجنيه المصري للعائد الثابت والمتدرج بين 1.5% و4% وفق نوع كل شهادة ودورية صرف العائد على أن يسري القرار بداية من الاثنين.

جاءت هذه القرارات بعد أن خفض المركزي سعر الفائدة 2% في اجتماع لجنة السياسة النقدية الخامس الخميس إلى 22% للإيداع و23% للإقراض.

