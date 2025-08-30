إعلان

كجوك: حجم الدين الخارجى تراجع 4 مليارات دولار خلال عامين

05:01 م السبت 30 أغسطس 2025

أحمد كجوك وزير المالية

كتبت- منال المصري:


أكد أحمد كجوك وزير المالية، إن حجم الدين الخارجى لأجهزة الموازنة تراجع 4 مليارات دولار خلال عامين، “وهذا يعنى أننا سددنا أكثر مما اقترضنا.


وأوضح كجوك في مؤتمر صحفي اليوم أننا نعمل على استراتيجية متكاملة وطموحة لتحسين كل مؤشرات دين أجهزة الموازنة.


وأضاف الوزير، أن تنوع وتحسن النشاط الاقتصادي ومسار الشراكة مع مجتمع الأعمال ساعدنا في التعامل مع تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة.


وأشار إلى أن المؤشرات الأولية توضح تراجع دين أجهزة الموازنة من ٨٩,٤٪ فى يونيو ٢٠٢٤ إلى ٨٥,٦٪ من الناتج المحلي فى يونيو الماضى.

أحمد كجوك وزير المالية الدين الخارجى قناة السويس
