البنك المركزي يخفض سعر الفائدة 1% للمرة الخامسة في 2025

كتب : منال المصري

06:04 م 25/12/2025

البنك المركزي المصري

كتبت- منال المصري:

قرر البنك المركزي المصري في اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم خفض سعر الفائدة بنسبة 1% للمرة الخامسة خلال 2025 ليتوافق مع أغلب التوقعات.

وبعد قرار اليوم انخفضت أسعار الفائدة 20% للإيداع و21% للإقراض، وفق تقرير لجنة السياسة النقدية.

جاءت خطوة البنك المركزي غير المتوقعة اليوم بعد أن خفض أسعار الفائدة من أعلى مستوياتها على الإطلاق لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف بإجمالي 6.25%على 4 مرات تتوزع بواقع 2.25% في أبريل، و1% في مايو، و2% في أغسطس و1% في أكتوبر.

انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر للمرة الثالثة على التوالي إلى 12.3% في نوفمبر مقابل 12.5% في أكتوبر الماضي، وفقاً للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

