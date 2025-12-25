إعلان

ارتفع في 7 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

03:51 م 25/12/2025

سعر الدولار

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 7 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش و5 قروش، بنهاية تعاملات اليوم الخميس 25-12-2025، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.55 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.55 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.55 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.54 جنيه للشراء، و47.64 جنيه للبيع.

بنك البركة: 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 47.56 جنيه للشراء، و47.66 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 47.57 جنيه للشراء، و47.67 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.55 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.55 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.57 جنيه للشراء، و47.67 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

