تفاصيل الشهادات مرتفعة العائد في البنوك بعد قرار المركزي

تفاصيل الشهادات مرتفعة العائد في البنوك بعد قرار ا

كتبت- منال المصري:

تواصل البنوك طرح شهادات مرتفعة العائد ذات أجل 3 سنوات للعائد الثابت غدا الأحد قبل حزم قرارها بدراسة بخفض سعر الفائدة في ضوء قرار البنك المركزي.



كان المركزي خفض سعر الفائدة 2% في اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس الماضي إلى 22% للإيداع و23% للإقراض.

وفور ذلك أعلن بنكا الأهلي ومصر نيتهم عن عقد اجتماع لجنة الألكو غدا الأحد لبحث خفض سعر الفائدة على أوعية الادخار (شهادات وودائع وحسابات توفير).

وإعلان بنكا الأهلي ومصر أكبر بنكين حكوميين بالقطاع المصرفي دفع بنوك أخرى لبحث حسم سعر الفائدة على الشهادات لديها في اجتماعات طارئة غدا.

وفي السطور التالية يقدم مصراوي أسعار الفائدة الرتفعة في 7 بنوك قبل قرار خفض الفائدة.

البنك الأهلي

الشهادة الثلاثية "بلاتينية": تصرف عائد 18.5% سنويا ويصرف العائد شهريا ويبدأ شراؤها من أول ألف جنيه.

بنك مصر

الشهادة الثلاثية "القمة": تصرف عائد 18.5% سنويا ويصرف العائد شهريا ويبدأ شراؤها من أول ألف جنيه.

البنك التجاري الدولي

شهادة "بريميوم الثلاثية": سجل 15.75% للعائد اليومي و16% للعائد الشهري.

يبدأ شراؤها من أول مليون جنيه كحد أدنى ومضاعفات الألف جنيه.

شهادة "بلس" الثلاثية: سجل 15.25% للعائد اليومي، و15.5% سنويا للعائد الشهري.

يبدأ شراؤها من أول 500 ألف جنيه كحد أدنى ومضاعفات الألف جنيه.

شهادة "برايم" الثلاثية: تصرف عائد 14.75% للعائد اليومي، و15% سنويا للعائد الشهري.

يبدأ شراؤها من أول 100 ألف جنيه كحد أدنى ومضاعفات الألف جنيه.

البنك المصري الخليجي

الشهادة "بريميم": سجل سعر الفائدة 18% سنويا ويصرف العائد شهريا.

بنك الإسكندرية

الشهادة "إليكس" الثلاثية: تصرف العائد 18% سنويا ويصرف العائد شهريا.

بنك HSBC

الشهادة الثلاثية: سجل العائد 18% سنويا ويصرف العائد شهريا.

بنك QNB

شهادات الادخار الثلاثية: تتراوح بين 15% سنويا إلى 17% سنويا ويصرف العائد شهريا وتتباين من شهادة إلى أخرى.